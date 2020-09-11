إضافة الموسيقى إلى الملف الشخصي في «فيس بوك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسمح تطبيق «فيس بوك» على هواتف «آي فون» بإضافة الموسيقى إلى الملف الشخصي للمستخدمين، بحيث يستطيع من يزور هذا الملف عند النقر فوق زر الموسيقى الاطلاع على الموسيقى والمواد الصوتية التي أضافها المستخدم إلى ملفه الشخصي، والانتقال إلى صفحة الفنان أو صاحب هذه المادة الصوتية بمجرد النقر فوقها، بل وإضافة هذه المادة الصوتية إلى ملفه الشخصي.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «فيس بوك» عبر هواتف «آي فون» ورغبت في إضافة الموسيقى والمحتوى الصوتي إلى ملفك الشخصي في التطبيق، اتبع الخطوات التالية: افتح «فيس بوك» على هاتفك وانتقل إلى «ملفك الشخصي» Profile، حيث ستشاهد قرب منتصف الصفحة شريط الأزرار الخاصة بالصور والمناسبات والموسيقى، وعندها انقر فوق الزر الخاص بـ«الموسيقى» Music يمين الشريط.

وبموجب ذلك ستشاهد نافذة جديدة تضم قائمة بأكثر الأغنيات شعبية، كما تضم أيضاً حقل البحث في أعلى النافذة.

وبعد ذلك اختر المحتوى الصوتي الذي تريده أو استخدم حقل البحث في العثور على ما تريد، ومن ثم انقر فوق زر «الإضافة» Add، وهنا لاحظ أنه بمقدورك إضافة أكثر من مادة صوتية لو أردت ذلك، وعندما تنتهي يمكنك التمرير لإغلاق نافذة الموسيقى.