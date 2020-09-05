الاستفادة من الوظائف الخفية في «مدير المهام»»

المصدر: الامارات اليوم

يعد تطبيق «مدير المهام» Task Manager في نظام التشغيل «ويندوز» من شركة «مايكروسوفت»، أحد التطبيقات المألوفة لجميع المستخدمين، حيث إن التطبيق يراقب العمليات التي تتم عبر الجهاز، ويمكنه إغلاق ما توقف عن العمل منها إجبارياً.

ومع ذلك فإن هناك كثير من الأمور المتعلقة بهذا التطبيق خافية عن بعض مستخدميه.

فإذا كنت أحد مستخدمي تطبيق «مدير المهام»، فيمكنك الاستفادة من المعلومات التالية لزيادة استفادتك من التطبيق: على الرغم من أن الاختصار: «Ctrl + Alt + Delete»، يعد الوسيلة السريعة التي يعرفها الجميع لتشغل تطبيق مدير المهام عند توقف بعض البرامج عن العمل، فإن بمقدورك استدعاء التطبيق أيضاً باستخدام هذه المجموعة من المفاتيح: «Ctrl + Shift + Esc»، وهو أمر مهم عندما يتوقف تطبيق File Explorer عن العمل.

وإذا توقف تطبيق مدير المهام عن العمل استخدم هذه المجموعة من المفاتيح: «Ctrl + Alt + Shift»، لإعادة تشغيل التطبيق وإعادة ضبط كل الإعدادات الداخلية.

ويمكن أن تختفي شرائط العناوين من حين لآخر، لذلك إذا لم يعد شريط العنوان ظاهراً، انقر فقط الفراغ الخالي مرتين وسيعود إلى الوضع العادي.

وفي حال كانت موارد وقدرات حاسبك محدودة، يمكنك الاستفادة من وضع «انخفاض إمكانات الجهاز» Reduced Mode في التطبيق، حيث يقوم التطبيق بتشغيل علامات التبويب الضرورية فقط بناء على المشكلة التي تواجهه، ومن ذلك تشغيل تبويب «العمليات» Processes فقط، إذا كان هو التبويب الوحيد الذي يحتاج إليه الحاسب للعمل.