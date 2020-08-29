استخدام الرسم العفوي في تطبيق Google Duo

المصدر: الامارات اليوم

مع ظروف التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، لجأت عائلات كثيرة للتواصل عبر تطبيقات الاتصال بالفيديو مثل تطبيق Google Duo. ويعود ذلك إلى الميزات الجديدة التي أطلقها التطبيق لتضفي على التفاعل الأسري مزيداً من الحيوية. ومن أبرز هذه الميزات ما يطلق عليه «وضع العائلة» Family Mode الذي يسمح للمستخدمين بإضفاء بعض التأثيرات مثل الأقنعة والعناصر الافتراضية، والرسوم، والنصوص، أثناء مكالمات الفيديو.

ومن أبرز وظائف هذا الوضع، الرسم العفوي أو ما يطلق عليه «Doodling Function» الذي يتيح تحويل قسم من الشاشة إلى «سبورة» يمكن للمستخدم الرسم فوقها بالأقلام الملونة واستخدام الممحاة الملحقة بها. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «Google Duo» فإنه يمكنك تفعيل ملمح Doodling Function من خلال فتح التطبيق أولاً على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو.

اختر الشخص الذي ترغب في محادثته، ثم انقر فوق خيار: «مكالمة فيديو»Video call في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة النقاط الثلاث الرأسية في نهاية النافذة الجديدة.

انقر فوق خيار: «العائلة» Family من بين الخيارات التي ظهرت أمامك في نهاية الشاشة، وسيظهر أمامك وضعان للاختيار من بينهما، أولهما «التأثيرات» Effects، والثاني يتعلق بـ«الرسم العفوي» Doodle الذي يمكنك بمقتضاه التفاعل بالرسم عبر السبورة مع الطرف الآخر في الاتصال، وكتابة الرسائل وممارسة بعض الألعاب.

لاحظ أن هذه الميزات قد لا تكون متاحة في جميع المناطق، إلا أن ذلك لا يمنع المستخدمين الذين لا يتمكنون من استخدامها، من رؤية ما يقوم به الطرف الآخر من خلالها.