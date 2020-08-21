السماح بتلقي التنبيهات عند الرد على رسائل البريد

المصدر: الامارات اليوم

يمكنك ضبط إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد» بسهولة، وأن تغير في هذه الإعدادات كلما أردت، ومن ذلك مثلاً تغيير طريقة معاينة الرسائل، أو تغيير الإجراءات التي تظهر مع التمرير وغير ذلك الكثير.

ومن الإعدادات التي يفضل البعض تفعيلها لظروف الضرورة وأهمية بعض المراسلات، ملمح تلقي التنبيهات عندما يصل له رد على إحدى رسائله.

فإذا كنت ترغب في تعديل إعدادات العمل عبر تطبيق البريد على جهازي «آي فون» أو «آي باد»، بحيث ينبهك التطبيق عند تلقي الردود على رسائلك، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، وانقر فوق تبويب «التنبيهات والإشعارات» Notifications، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق «البريد» Mail وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار «السماح بالتنبيهات» Allow Notifications، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين وبذلك سيتحول اللون الرمادي إلى اللون الأخضر، ثم انقر فوق حسابك البريدي الذي ترغب في تعديل التنبيهات الخاصة به، وعندها عدل التنبيهات بحيث تضيف إليها الأصوات، أو تسمح بظهور شارة فوق أيقونة التطبيق أو ظهور التنبيهات عبر شاشة الغلق.