إيقاف نوافذ التصفح الشخصي في «IOS 13»

المصدر: الامارات اليوم

يحاول الآباء تجنيب أبنائهم مشاهدة المستوى الحساس عبر الويب بكل السبل، لكن محاولاتهم قد تذهب أدراج الرياح إذا قام الأبناء باستخدام نوافذ التصفح الخفي أو الشخصي التي تقدمها المتصفحات المختلفة، خصوصاً أن زيارة المواقع التي تقدم هذا المحتوى لا تظهر في سجل التصفح. لذلك يفضل بعض الآباء إيقاف عمل هذه الميزة عبر المتصفحات الموجودة على الأجهزة التي يستخدمها الصغار. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «آي فون» و«آي باد» العامة بنظام التشغيل «Ios 13»، يمكنك إيقاف ميزة التصفح الخفي باتباع هذه الخطوات: في البداية حاول أن تعرف إن كانت ميزة التصفح الخفي تعمل أو لا تعمل عبر متصفح «سفاري»، لذا قم بفتحه ثم انتقل إلى مبدل التطبيقات بالنقر مرتين فوق زر الشاشة الرئيسة في معظم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «Ios».

وإذا استطعت فتح نافذة تصفّح شخصي بالنقر فوق خيار: Private في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، فهذا يعني أن الملمح يعمل. وبعدها افتح تطبيق الإعدادات على «آي فون»، ثم انتقل منه إلى تطبيق Screen Time وانقر فوق تبويب: قيود المحتوى والخصوصية Content & Privacy Restrictions. ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار: قيود المحتوى Content Restrictions.

ومرّر مجدداً للأسفل وانقر فوق خيار: محتوى الويب Web Content، وضع علامة التأشير أمام خيار: الحد من محتوى الكبار Limit Adult Websites، وبمجرد تفعيل الخيار يمكنك أيضاً إضافة بعض المواقع التي لا تريد السماح بها من خلال خيار: لا تسمح أبداً Never Allow، وبموجب ذلك سيتحول خيار التصفح الشخصي Private إلى اللون الرمادي.