«زوهو» تطرح تطبيقاً لمساعدة الشركات بالعودة إلى مقار العمل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «زوهو كوربوريشن»، المتخصصة في تطبيقات برمجيات الأعمال، عن إطلاق تطبيق «باك تو وورك» (BackToWork)، الذي يعدّ حلاً نموذجياً شاملاً يمكّن الشركات والمؤسسات من العودة بأمان إلى مقار العمل.

وأفادت الشركة في بيان بأن تطبيق «باك تو وورك» المتوافر مجاناً للفترة المتبقية من عام 2020، يعدّ أحدث برنامج يتم طرحه في إطار جهود الشركة المتواصلة لدعم الأعمال التجارية المتأثرة بأزمة فيروس «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن التطبيق يدعم اللغة العربية، وكذلك التوجيه من اليمين إلى اليسار.

وقال رئيس «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام: «بعد أن بدأت الشركات في إعادة فتح أعمالها، فإننا نريد أن نساعدها هذه المرة من خلال (باك تو وورك)، التطبيق الذي يمكّن الشركات من المحافظة على سلامة مقار العمل بشكل متكامل».