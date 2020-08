إنشاء مجموعات ذكية عبر «جهات الاتصال» في «ماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشكل ملمح «المجموعات الذكية» أحد الملامح المهمة، التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها عند تنظيم جهات الاتصال الخاصة به في أجهزة «ماك». فكل ما على المستخدم القيام به هو وضع مجموعة من المعايير المحددة مسبقاً، ليتم بناء عليها تسكين جهات الاتصال الجديدة تلقائياً.

وعلى الرغم من أن إعداد هذه المعايير قد يستغرق دقائق عدة، فإن النتائج التي تترتب عليها مفيدة للغاية. لكن بعض المستخدمين يقفون عاجزين عن اختيار هذه المعايير، التي تساعدهم لاحقاً على الاستفادة الكاملة من الملمح. لذلك، إذا كنت من مستخدمي ملمح «المجموعات الذكية»، فإنه يمكنك الاستعانة بهذه المعايير في إنشاء المجموعات:

* إذا كنت ترغب في إنشاء مجموعة خاصة بالعائلة، فاعتمد على هذه المجموعة من المعايير: «اسم العائلة Last + Is + الاسم الأخير لعائلتك Last Name». * إذا كنت ترغب في إنشاء مجموعة للأصدقاء الذين سجلت بشأنهم ملحوظة معينة في بطاقة الاتصال الخاصة بهم، فاختر هذه المعايير: «الملاحظات Notes + يحتوي Contains + كلمة تستخدمها دوماً في ملاحظاتك على جهات الاتصال». * إذا أردت إنشاء مجموعة لهؤلاء الذين ينتمون لموطنك، فاختر هذه المعايير: «المدينة City أو الولاية State أو الرمز البريدي Zip + يشمل Contains أو يكون IS + اسم المدينة أو الولاية أو الرقم البريدي».

* إذا كانت هذه المجموعة من الناس التابعين لموطنك، ينتمون إلى أكثر من منطقة، فيمكنك اختيار هذه المجموعة من المعايير: «المدينة City + يكون Is + اسم المدينة الأولى ثم أضف صفاً آخر بالمعايير للمدينة الثانية نفسها».