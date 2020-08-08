تغيير مستوى الملفات الشخصية للصغار على «نيتفليكس»

المصدر: الامارات اليوم

تتضمن شبكة «نيتفليكس» محتوى مرئياً متنوعاً من الأفلام والبرامج التلفزيونية، لكن هذا الكم المتنوع يسبب أحياناً القلق للآباء، ولهذا السبب وفرت شبكة «نيتفليكس» كثيراً من أساليب وأدوات الإشراف الأبوي على المحتوى الذي يشاهده الصغار، من ذلك مثلاً معيار مستوى النضج Maturity Rating، وهو طريقة لتصنيف المحتوى وفقاً لثلاث فئات عمرية هي: الصغار والمراهقون والبالغون، ويمكن للمستخدم أن يستعين بهذا المعيار في تحديد ما يمكن أن يشاهده الصغار، فإذا أردت استخدام معيار تصنيف المحتوى فاتبع هذه الخطوات: سجل الدخول لحسابك على الشبكة عبر الويب، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، وبعدها انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب الحساب Account،ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة الإعدادات Settings، ومنها انتقل إلى قسم الملف الشخصي والضوابط الأبويةProfile and Parental Controls،وانقر فوق الملف الشخصي الذي ترغب في تغيير مستوى النضج الخاص به، وأدخل كلمة سر الحساب للدخول إلى الإعدادات Settings، وبعدها اختر الحد الأقصى لما يمكن أن يشاهده صاحب الملف.

وتستطيع النقر فوق خيار Display The Netflix Kids Experience With Titles Just For Kids، ويعني ذلك التغيير التلقائي لمستوى النضج إلى ما تحت مستوى PG أو مستوى TV-PGعلى شريط مستويات النضج، علماً بأن نظام التصنيف قد يختلف من منطقة جغرافية لأخرى.