«كاسبرسكي» تصمّم منظومة أمن رقمية لـ «فيراري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفل «كاسبرسكي» بمرور 10 سنوات على شراكتها الاستراتيجية مع «فيراري»، حيث ترعى شركة الأمن الرقمي العالمية فريق سباقات «فورمولا 1 سكوديريا فيراري» Scuderia Ferrari التابع لعلامة السيارات الرياضية، كما وسّعت دورها خلال هذه الفترة لتصبح شريكاً تقنياً لتقديم خدمات الأمن الرقمي عالمية المستوى وحماية البنية التحتية لـ«فيراري». وشهدت علاقة الشراكة بين العلامتين العالميتين نموّاً ملحوظاً بعد أن زوّدت «كاسبرسكي» شركة «فيراري» بمجموعة كاملة من إجراءات الأمن التقني المتطورة لتأمين الحماية الرقمية على مدار الساعة. وواصلت «كاسبرسكي» تحقيق الأهداف التي وضعتها «فيراري» في ما يتعلق بالسلامة حتى أصبحت جميع أجهزة الحاسوب والنقاط الطرفية لدى «فيراري» محمية بنخبة الحلول الأمنية التي ابتكرتها الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كاسبرسكي» يوجين كاسبرسكي، إن «الشركة استطاعت منذ أن دخلت عالم (فورمولا 1) قبل 10 سنوات، بناء شراكة قوية وراسخة مع (فيراري)»، مشيراً إلى وجود «قيم مشتركة توحّد الشركتين» على الرغم من عملهما في قطاعين مختلفين تماماً، وهي الريادة التقنية والشغف بالابتكار والتحسين المستمر في المنجزات. وتقدّم «كاسبرسكي» لشركة «فيراري» أنواعاً متعددة من الحلول والخدمات الأمنية التي تكفل لها حماية المجالات التقنية الاعتيادية كالنقاط الطرفية، وتنفيذ اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، ومعلومات التهديدات.