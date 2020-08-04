إيقاف النسخ الاحتياطي للصور عبر «آي كلاود»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستخدم شركة «أبل» الأميركية منصة «آي كلاود» السحابية للنسخ الاحتياطي لكل أنواع المحتوى، بما في ذلك الصور والفيديو وبيانات التطبيقات وإعدادات الجهاز. وذلك للحفاظ على مزامنة كل البيانات عبر جميع أجهزة المستخدم. لكن «آي كلاود» لا تتيح للمستخدم سوى خمسة غيغابايت فقط كمساحة مجانية، وهي مساحة محدودة ما تلبث أن تمتلئ، فضلاً عن أن هذه المساحة المحدودة ازدادت ضيقاً بعد أن أتاحت «أبل» ملمح تشارك المجلدات عبر «آي كلاود».

ومع الوقت، باتت هذه المساحة المحدودة تتسبب في مشكلات لبعض التطبيقات، كما يحدث مثلاً مع النسخ الاحتياطي في تطبيق «واتس أب»، لذا فالحل هو التخلص من بعض المحتوى الموجود في المنصة، ويكون ذلك بطرق عدة، منها إيقاف وحذف النسخ الاحتياطي للصور، حيث تحمل «أبل» كل صورة من تطبيق الصور إلى خدمة «آي كلاود».

لذلك، يمكن للمستخدم تطبيق هذا الإجراء، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Seetings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

انقر فوق الملف الشخصي الخاص بك، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خدمة «آي كلاود»، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم قائمة التطبيقات التي تستخدم منصة «آي كلاود».

ابحث بينها عن تطبيق «الصور» Photos، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار، وبموجب ذلك لن يتم تحميل أي صور جديدة إلى خدمة «آي كلاود» السحابية.