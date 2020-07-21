الاطلاع على سجل ضربات القلب عبر «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

تعتبر «ساعة أبل» أداة رائعة في تتبع الحالة الصحية واللياقة البدنية لمستخدمها، لكن البعض لا يحصل على الفوائد الكاملة لإمكانات هذه الساعة والبيانات التي تسجلها. ومن ذلك الاطلاع على سجل معدل ضربات القلب عبر مجموعة واسعة من الأوضاع، مثل أوقات الراحة والحركة، وخلال تتابع الأيام والشهور والسنوات، إذ إنه حتى لو لم يستخدم الفرد الساعة في تتبع التمرينات الرياضية، فإنها تسجل قراءات ضربات القلب في الخلفية لقياس معدل الضربات، كما تحسب معدل الراحة اليومي، ومعدل السير، من خلال العلاقة بين قراءات معدل الضربات في الخلفية وبيانات التسارع. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، فإنه يمكنك الاطلاع على السجل الكامل لضربات قلبك، من خلال التوجه إلى تطبيق معدل ضربات القلب على «ساعة أبل»، لتشاهد المعدل اليومي لهذه الضربات.

ستظهر أمامك نافذة تكشف عن «معدل الضربات الراهن» Current مسجلاً بالأرقام. مرر إلى الأسفل باستخدام زر «التاج الرقمي» Digital Crown لتشاهد معدل ضربات القلب الخاصة بك في حالة «الراحة» Resting، ثم مرر مجدداً لتشاهد ضربات القلب في حالة «السير» Walking، وإذا قمت بالتمرير ثانية ستشاهد معدل ضربات القلب عند ممارسة التمرينات الرياضية Workout.