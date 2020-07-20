الاستفادة من الميزات الإضافية في «Disney+»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحفل تطبيق «Disney+» بميزات كثيرة قد لا ينتبه لوجودها الكثيرون، رغم أنه يمكن من خلالها الاستفادة من كل ما يقدمه التطبيق من إعدادات، بدلاً من الاقتصار على استخدام أهم الملامح فقط، لذا إذا كنت من مستخدمي خدمة البث من Disney «ديزني»، اتبع ما يلي لزيادة الميزات التي تحصل عليها من التطبيق: قم بتنزيل الفيديوهات إلى جهاز الهاتف الخاص بك لمشاهدتها لاحقاً بالنقر فوق أيقونة السهم الذي يشير للأسفل تحت عنوان الفيلم وبجوار زر التشغيل. وبإمكانك بالنسبة للعروض والبرامج التلفزيونية تنزيل الموسم كاملاً أو تنزيل حلقة واحدة بحسب رغبتك. ولحذف فيديو قمت بتنزيله، انقر زر «التحرير» في «صفحة التنزيل» The Download Page، ثم ضع علامة التأشير داخل المربع المجاور للفيديو الذي تريد حذفه، وانقر فوق زر الحذف الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سلة مهملات.

وطالع ما يطلق عليه الإضافات الخاصة بالأفلام بالبحث عن الفيديو المرغوب، ثم النقر فوق زر Extras أسفل زر تشغيل الفيديو، علماً بأن هذه الإضافات تشمل الإعلانات الخاصة بالفيلم، والمشاهد التي تم حذفها، وأخطاء التصوير، ومحتوى الكواليس والتعليقات. ويمكنك إيقاف ملمح التشغيل التلقائي المفعل افتراضياً عبر التطبيق، بالنقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ثم فوق زر «تعديل الملفات الشخصية» Edit Profiles، واختيار الملف الشخصي الذي ترغب في إيقاف الميزة بالنسبة له، ثم تحريك المؤشر المجاور للتشغيل التلقائي Autoplay من اليمين إلى اليسار.

• التطبيق يتيح تنزيل الموسم كاملاً أو حلقة واحدة بالنسبة للعروض والبرامج التلفزيونية.