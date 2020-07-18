«كاسبرسكي» تحذر المؤسسات المالية من برمجيات مصرفية خبيثة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حذرت شركة «كاسبرسكي» العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، المؤسسات المالية في العالم، من أن أربع عائلات من البرمجيات المصرفية الخبيثة المتقدمة المعروفة في البرازيل، وهي: Guildma، Javali، Melcoz، وGrandoreiro، بدأت في استهداف المستخدمين في أميركا الشمالية، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

وذكرت الشركة أن العائلات الأربع تعرف مجتمعةً باسم Tetrade، وتمثل أحدث الابتكارات في مجال البرمجيات المصرفية الخبيثة، بعد أن وظّفت مجموعة متنوعة وجديدة من أساليب التملّص والمراوغة.

ولفتت «كاسبرسكي» إلى أن البرازيل تعد «نقطة ساخنة» لـ«التروجانات» المصرفية، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تسرق البيانات المصرفية المستخدمة في عمليات السداد الإلكتروني للمدفوعات، والوصول إلى أنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لسحب الأموال من حسابات الضحايا.

وأوضحت أن مجرمي الإنترنت كانوا، في الماضي، يركزون نشاطهم في المقام الأول على استهداف عملاء المؤسسات المالية المحلية، وهو ما بدأ يتغير في بداية عام 2011، عندما شرعت مجموعات في تجربة «تصدير» التروجانات الأساسية إلى الخارج. وقال رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في أميركا اللاتينية لدى «كاسبرسكي»، دميتري بستوزيف، إن المجرمين الإلكترونيين، مثل من يقفون وراء عائلات البرمجيات المصرفية الخبيثة الأربع هذه، ينشطون في تجنيد حلفاء للعمل معهم في بلدان أخرى، لتصدير نشاطهم التخريبي بنجاح إلى العالم.

ودعا المؤسسات المالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، لتعزيز قدراتها على مكافحة الاحتيال.