إنشاء «ألبوم» مشترك للصور بعد التقاطها

المصدر: الامارات اليوم

تطوّرت ميزات الكاميرات الملحقة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل كبير، الأمر الذي جعل التقاط الصور من خلالها خياراً مفضلاً للكثيرين.

وزاد من أسباب التفضيل، سهولة تشارك تلك الصور من خلال كثير من المنصّات الاجتماعية وتطبيقات الصور.

ويسمح تطبيق الصور الخاص بالأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» ليس فقط بتشارك الصور بشكل فردي، لكن بتشارك «الألبومات» التي قد ينشئها المستخدم لمناسبات اجتماعية معينة أو لبعض الرحلات أو المهام الخاصة بالعمل.

ويمكن إنشاء هذه «الألبومات» المشتركة ابتداءً قبل وجود الصور التي سيتم وضعها بها، كما يمكن إنشاؤها بعد التقاط الصور.

فإذا كنت ممن يفضلون الخيار الثاني اتبع الخطوات التالية لإنشاء «ألبوم» مشترك باستخدام صور موجودة لديك مسبقاً: انقر فوق زر «المشاركة» Share وفوق الصور التي اخترتها، ثم انقر فوق خيار «الإضافة إلى ألبوم مشترك»Add to Shared Album في أعلى النافذة الجديدة، ومن ثم انقر فوق خيار «ألبوم مشترك» Shared Album في نهاية النافذة المنبثقة ثم فوق خيار «ألبوم مشترك جديد» New Shared Album، وبعد ذلك أطلق اسما على «الألبوم» داخل النافذة الصغيرة التي ظهرت أمامك ثم فوق زر «التالي» Next أعلى الشاشة، وعندها إبدأ في دعوة من تريد أن تتشارك «الألبوم» معهم.