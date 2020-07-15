إرشادات لاختيار التطبيقات المناسبة للأطفال

المصدر: برلين ■د.ب.أ

قدمت مبادرة «راقب ماذا يفعل طفلك بالميديا» الألمانية بعض الإرشادات، التي يتعين على الآباء اتباعها عند اختيار التطبيق المناسب لأطفالهم، حيث نصحت في البداية بعدم وجود إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق بقدر الإمكان، مشيرة إلى أنه يمكن تأمين عمليات الشراء داخل التطبيق في إعدادات الجهاز بكلمة مرور من أجل الحماية من المفاجآت، مع العلم بأن الربط بالشبكات الاجتماعية أو المحتوى الخارجي الآخر غير مناسب بشكل خاص للأطفال الصغار. وأكدت المبادرة على أهمية اختيار العروض المناسبة لعمر الطفل، لافتة إلى أن ليس جميع التطبيقات الموجهة للأطفال مناسبة للصغار، على سبيل المثال، وغالباً لا تكون الأعمار التي توصي بها متاجر التطبيقات موثوقة. كما شددت على استخدام إعدادات الأمان، حيث إن الثغرات الأمنية، ونقص حماية البيانات، أمر محفوف بالمخاطر، موضحة أنه لتجنب الكشف غير المرغوب فيه عن البيانات الشخصية للطفل، يمكن للوالدين التحكم في أذونات خدمات الكاميرا والميكروفون والموقع في إعدادات الجهاز وإلغاء تنشيطها إن أمكن.