إضافة الخدمات السحابية إلى تطبيق الملفات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفظ «تطبيق الملفات» Files App على أجهزة «آي أو إس» بكل الملفات والمجلدات في مكان واحد.

ويسهل ذلك على المستخدم العثور على ما يبحث عنه، بصرف النظر عن الجهاز الذي يبحث من خلاله.

ويحتوي التطبيق على الملفات الموجودة على الجهاز، وعبر الخدمات السحابية والتطبيقات وخدمة «آي كلاود».

وتسمح شركة «أبل» بإنشاء نسخة من هذه الملفات على الجهاز لو أراد المستخدم ذلك، كما تسمح بإضافة الخدمات السحابية الأخرى إلى التطبيق بخلاف الخدمة الافتراضية «آي كلاود». فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد» وأردت إضافة بعض الخدمات السحابية إلى تطبيق الملفات، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى نهاية الشاشة الرئيسة للجهاز وانقر فوق أيقونة تطبيق الملفات التي تبدو في شكل مجلد ضمن قائمة التطبيقات المثبتة في نهاية الشاشة، لتشاهد نافذة جديدة تضم الملفات والمجلدات التي استخدمتها، أخيراً، تحت مسمى Recents. ولتشاهد بقية ملفاتك، استخدم زر «التصفح» Browse في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

وبعدها ستظهر نافذة جديدة تضم في جانبها الأيسر لوح خاص بالقوائم، وستجد تحت تبويب Locations في أعلى اللوح الجانبي خدمة «آي كلاود» السحابية.

ويمكنك النقر فوق زر «التحرير» Edit في أعلى يمين اللوح الجانبي لتضيف الخدمات السحابية الأخرى، ثم حرك المؤشر المجاور للخدمة السحابية التي ترغب في إضافتها، ومنها «دروبوكس» وخدمة «غوغل درايف» من اليسار إلى اليمين لتفعيلها.