إضافة مكان إلى قائمة «المفضلة» في «خرائط أبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد تطبيق الخرائط Maps من شركة «أبل» تطوراً كبيراً مع طرح نظام التشغيل «آي أو إس 13» لهواتف «آي فون» ونظام «آي بودز 13» لأجهزة «آي باد». ومن أبرز الملامح التي طورها التطبيق القدرة على استمرار متابعة المواقع التي يفضلها المستخدم، وأيضاً ما يعرف بميزة المجموعات التي يمكن للمستخدم الاستعانة بها في إنشاء قوائم للأماكن المحلية الواجب زيارتها.

ويحتوي ملمح المواقع المفضلة Favorites في تطبيق الخرائط على مكان المنزل والعمل.

وتحت كل مكان موجود في قائمة التفضيلات حجم الوقت الذي يستغرقه المستخدم في الوصول إليه من أي بقعة يوجد فيها. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق الخرائط في أحدث إصداراته، اتبع الخطوات التالية لإضافة مكان إلى قائمة الأماكن المفضلة: افتح تطبيق «خرائط أبل» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة تضم مجموعة من المسارات، ثم مرر للأسفل تحت تبويب «الأماكن المفضلة» Favorites وانقر فوق أيقونة الجمع «+»، ومن ثم اكتب الموقع بالاسم أو العنوان داخل حقل البحث بعد النقر فوق خيار «الإضافة» Add، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة الجمع المجاورة للمكان المرغوب لإضافته، ويمكنك في النافذة الخاصة بتفاصيل «المكان» Details تغيير «العنوان» Title إذا أردت ذلك، ثم حدد «نوع المكان» Type Of Location، كأن تذكر أنه مكان المنزل مثلاً أو مكان العمل، ومن ثم انقر فوق زر الإضافة في أعلى يمين الشاشة لحفظ المكان ضمن قائمة التفضيلات.