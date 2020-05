قياس المسافة بين نقطتين باستخدام «خرائط أبل»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح «تطبيق الخرائط» Apple Maps على أجهزة «ماك» والأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» من شركة «أبل» بالوصول للأماكن وتحديد الاتجاهات والتعرف الى المعلومات الخاصة ببعض الجهات. كما يسهل قياس المسافة بين الأماكن المختلفة، وهو أمر مفيد لمن يرتب لرحلة معينة، ويفضل مثلاً التعرف الى المسافة بين المكان الذي سيقيم به والأماكن المختلفة التي سيزورها، كما أنه مفيد أيضاً لمن يريد التعرف الى بعد مكان معين عنه، وهكذا.

فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» وترغب في التعرف الى المسافة بين نقطتين من خلال تطبيق الخرائط، اتبع ما يلي: افتح تطبيق الخرائط على جهازك، وستلاحظ ظهور موقعك الراهن باللون الأزرق على الخريطة، وانقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف (i) في الأعلى ثم فوق خيار «ضع علامة على موقعي» Mark My Location، ويعني هذا وضع دبوس على موقعك عبر الخريطة، ومن ثم انقر فوق خيار «تعديل الموقع» Edit Location في الأسفل، وانتقل عبر الخريطة إلى المكان الأول الذي ترغب في قياس المسافة بدءاً منه، مع مراعاة تحريك الخريطة والتقريب حتى يصبح الدبوس السابق داخل المكان الجديد، وبعدها انقر فوق زر «تم» Done في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق زر «الاتجاهات» Directions في نهاية الشاشة، واستبدل المكان الثاني بـ«الموقع الخاص بك» My Location، وعندها انقر فوق زر «المسار» Route في أعلى يمن الشاشة، وبموجب ذلك سترى المسافة وستحصل على الاتجاهات بين المكانين، كما يمكنك النقر فوق زر Swap لتعكس الاتجاهات إذا احتجت إلى ذلك.