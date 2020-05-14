«زوهو» تطرح برامج مجانية لدعم التجزئة والهيئات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «زوهو كوربوريشن»، ومقرها دبي، عن طرح حزمة (Vertical Relief Plan - VRP) في دولة الإمارات، والتي تشتمل على برامج وأدوات مجانية لمساعدة الأعمال والمؤسسات المتأثرة بوباء «كورونا» عبر قطاعين، هما قطاع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية وقطاع التجزئة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن الحزمة تضم برنامج «تطبيق زوهو كرياتور كوفيد-19»، الذي يساعد المؤسسات غير الربحية، والهيئات الحكومية في دولة الإمارات، التي تعمل على برامج مختلفة كمراقبة المرضى أو توزيع الطعام، لتنفيذ مهامها على نحو أكثر فاعلية بمساعدة التطبيقات.

وإضافة إلى ذلك، تقدم «زوهو» تراخيص مجانية لاستخدام برامجها لدعم جميع الهيئات الحكومية في جهودها للتصدي للوباء، فيما يتيح برنامج «زوهو سوشيال» المتوافر مجاناً لمدة ستة أشهر لكل المنظمات غير الربحية في الدولة، تعزيز الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات وإدارة خطوط التوزيع.

وبالنسبة للعاملين في الخطوط الأمامية في متاجر التجزئة، بات بإمكانهم بناء حضور على الإنترنت باستخدام تطبيق «زوهو كوميرس ستارتر بلان» بشكل مجاني، لمدة تصل لـ60 يوماً، فيما يمكن للشركات التي توفر خدمات أساسية، كالتجزئة أو المواد الصيدلانية، أن تنشئ حضورها عبر الانترنت بسرعة عن طريق الاستفادة مجاناً من التدريب والدمج السريع لـتطبيق «زوهو إنفينتوري» Zoho Inventory، برنامج إدارة الطلبيات لدى «زوهو»، المصمم خصيصاً لهم.

وقال المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لدى «زوهو»، شريدار فيمبو، إن «حزمة Vertical Relief Plan تشكل وسيلة لدعم الأشخاص، سواء كانوا موظفين في مؤسسات حكومية أو تجار تجزئة، ممّن يُبدون التزاماً تاماً بمساعدة الآخرين وإعادة العالم إلى أرضية صلبة».

- برامج وأدوات «زوهو» تساعد الأعمال والمؤسسات المتأثرة بـ«كورونا».