العثورعلى الملفات بأسماء المشاركين في «غوغل درايف»

المصدر: الامارات اليوم

سهلت البرامج المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، تشارك الملفات والاشتراك في تحريرها على نطاق واسع. كما يسرت الوصول إليها في أي وقت ومن كل مكان، طالما توافر للمستخدم اتصال بالإنترنت. ومع اعتياد المستخدمين على هذا النوع من تشارك الملفات، أصبح البعض يعتمد على أسماء المشاركين في الوصول إلى المستندات التي لا يتذكر أسماءها. ومن التطبيقات التي تسهل الوصول للمستندات اعتماداً على أسماء المشاركين فيها تطبيقات «غوغل درايف». فإذا كنت من مستخدميها وترغب في البحث عن مستند معين لكن لا تتذكر اسمه، بينما تتذكر أسماء بعض من شاركتهم إياه، فإن بمقدورك الوصول إلى هذا الملف باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «غوغل درايف» على الـ«ويب»، وسجل الدخول إلى حسابك، ثم مرر داخل شريط القوائم الوارد يمين الصفحة في الواجهة العربية للتطبيق حتى تصل إلى خيار «تمت مشاركتها معي» Shared with Me وانقر فوقه، وعندها ستظهر في الجانب الأيسر من الصفحة نافذة تضم الملفات التي تم تشاركها معك، وتضم اسم الملف واسم الشخص الذي شاركك الملف، وبعد ذلك تفحص الأسماء، وعندما تعثر على الشخص المرغوب انقر فوق المستند، وإذا كان عدد الملفات كبيراً، ويصعب عليك البحث عن اسم الشخص الذي شاركك الملف بينها، توجه إلى حقل البحث في الأعلى، واكتب اسمه مباشرة للوصول إليه بطريقة أسرع.