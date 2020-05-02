26 % زيادة في مبيعات «أمازون» الربعية وسط أزمة «كورونا»

المصدر: نيويورك ■د.ب.أ

أعلنت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية تحقيق معدل نمو قوي في مبيعاتها، بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت والخدمات السحابية، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا».

وسجلت مبيعات «أمازون» قفزة وصلت إلى 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019، لتصل إلى 75.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته «أمازون». وأشارت الشركة في تقرير لها إلى ارتفاع نفقاتها خلال تفشي جائحة «كورونا» بصفة رئيسة، بسبب حملة التعيينات الضخمة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المتعاملين وخدمات التوصيل، فيما تراجعت الأرباح الفصلية بقيمة 30% إلى 2.5 مليار دولار. وقال مؤسس «أمازون» ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس، إن الأرباح التشغيلية للشركة وصلت إلى أربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف: «هذه ليست ظروفاً طبيعية. وبدلاً من ذلك، فإننا نتوقع تقديم كامل المليارات الأربعة، وربما أكثر قليلاً، في أوجه إنفاق متعلقة بـ(كوفيد-19)، من أجل توصيل الطلبات للمتعاملين، والحفاظ على سلامة الموظفين». وعلى الرغم من تسجيل أسهم «أمازون» خسارة في الأسواق الأميركية، عقب صدور التقرير الفصلي، فإنها كانت من أكبر المستفيدين من أزمة «كورونا»، إذ ارتفعت أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 30%، ووصلت إلى سعر قياسي جديد.