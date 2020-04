تسجيل تنبيه قبل مواعيد الاجتماعات في Zoom

المصدر: الامارات اليوم

ازداد الاعتماد على مؤتمرات الفيديو والاجتماعات التي تتم من خلال الـ«ويب»، أخيراً، بشكل كبير، إذ إنها تؤدي المهمة التي تنعقد من أجلها بكفاءة، وتوفر الانتقال من مكان لآخر، كما تربط بين أفراد ينتمون لدول شتى في أطراف العالم المختلفة، لكن مع ظروف وباء «كورونا» التي أدت إلى تعدد هذا النوع من الاجتماعات، قد ينسى المستخدم مواعيد بعضها. لذا تحرص بعض التطبيقات الخاصة باجتماعات الـ«ويب»، ومنها تطبيق Zoom Client، على وجود الإعدادات التي تضمن تذكير المستخدم باجتماعاته قبل حلولها بوقت كافٍ والاستعداد لها، فإذا كنت من مستخدمي إصدار الحاسبات المكتبية من التطبيق، ورغبت في تذكر اجتماعاتك المقبلة قبل حلول موعدها، اتبع ما يلي: افتح تطبيق Zoom Client على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاص به في شكل كاميرا فيديو، وتوجّه إلى أعلى يمين نافذة التطبيق، وانقر فوق أيقونة «الإعدادات» Settings، ثم تأكد من النقر فوق تبويب «الإعدادات العامة» General في أعلى لوح القوائم الوارد يسار الشاشة، ومن ثم انتقل إلى قسم «التطبيق» Application في الجانب الأيمن من الصفحة، وانقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «ذكرني قبل الاجتماعات المقبلة» Remind Me 5Minutes Before My Upcoming Meetings، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لعدد الدقائق الافتراضي، وهو خمس دقائق، لتزيد المدة إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة.