«غلاس دور»: 4 أدوات للعثور على وظيفة في «زمن كورونا»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أطلق موقع «غلاس دور»، أكبر موقع عالمي للتوظيف والبحث عن فرص عمل، أربع أدوات مجانية جديدة تستهدف مساعدة مجتمع الأعمال حول العالم في مواجهة حالة الاضطراب الشديدة التي تشهدها سوق العمل حالياً، جراء وباء كورونا المستجد «كوفيدــ19».

وتشمل هذه الأدوات «مركز توظيف كورونا»، و«مكتبة نصائح» لحظية تقدم ارشادات حول التوظيف، ومؤتمرات توظيف افتراضية تتضمن اجتماعات ولقاءات مباشرة عبر الإنترنت، ومستكشف الطفرات الوظيفية.

أدوات مجانية

وأفادت «غلاس دور»، المالكة والمسؤولة عن الموقع، في بيان نشر على موقعها glassdoor.com بأن الأدوات الجديدة مجانية، ويمكن أن تستفيد منها أكثر من مليون شركة في 190 دولة، وهي الشركات التي لديها سجلات توظيف بقاعدة البيانات الخاصة بالموقع.

وتستخدم الشركة في هذه الأدوات العديد من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات العميقة، والبيانات الضخمة، والتعلم العميق، مع التوسع الكبير في استخدام مؤتمرات الفيديو عن بعد.

وحول الهدف من الأدوات الجديدة، قالت مديرة المنتجات في «غلاس دور»، آني بيرل، عبر البيان، إن بعض أكبر التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل خلال هذه الأوقات الصعبة تشمل عدم معرفة فرص العمل المتاحة، أو مكان تركيز البحث عن عمل، ولذلك تهدف الأدوات الجديدة إلى المساعدة في حل تلك التحديات من خلال ربط الناس بفرص العمل المتاحة الأكثر ملاءمة وفي الوقت المناسب، كما تحاول مساعدة أصحاب العمل على التعبير بوضوح عن كيفية استجابتهم للأزمة وكيف يدعمون قوتهم العاملة.

مركز توظيف

يعتبر «مركز توظيف كورونا» محرك بحث متخصصاً في الوظائف المناسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل في وظائف ذات علاقة بوباء «كورونا»، حيث يتم تركيز البحث على أحدث الوظائف الشاغرة عبر الصناعات والشركات، وتشمل خلاصات البحث: الوظائف المطلوبة، والعمل من الوظائف المنزلية، والشركات التي لديها زيادات توظيف، أو وظائف متخصصة متعلقة بالصناعة، وذلك كله في مركز واحد، أو خلاصات توظيف واحدة.

مستكشف الطفرات

يؤكد الموقع أنه في الوقت الذي يقلص فيه العديد من أصحاب العمل الوظائف، فإن بعضهم يسير في الاتجاه المعاكس، ويتوسعون في الوظائف، وفي هذا السياق تعمل أداة «مستكشف طفرات التوظيف» على رصد الحالة في الاتجاهين، بحيث يمكن البحث عن الشركات التي تعمل بنشاط أو بقوة، مع القدرة على تصفية عمليات البحث حسب المدينة والمسمى الوظيفي، والصناعة، والوظيفة، فضلاً عن عرض الشركات التي تواجه ارتفاعات في التوظيف في قوائم الوظائف الفردية.

مكتبة النصائح

هذه الأداة عبارة عن سلسلة من الإرشادات والنصائح التي تقدم لحظياً، أو على مدار اليوم، وهي عبارة عن تدوينات ومشاركات تشمل فئات متنوعة، بعضها موجّه لأصحاب الأعمال، وبعضها الآخر للباحثين عن عمل، وفئة ثالثة موجهة للقائمين على أقسام الموارد البشرية، والمسؤولين عن انتقاء وتعيين الموظفين، وتتضمن خلاصات حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن، والتكيف مع طرق العمل الجديدة، عبر إعادة التأهيل والتدريب.

مؤتمرات افتراضية

من خلال هذه الأداة يساعد الموقع أو يقوم هو مباشرة بعقد مؤتمرات وتنظيم أحداث افتراضية في مجال التوظيف، يتم خلالها التقريب واللقاءات الحية المباشرة بين الباحثين عن وظائف والباحثين عن موظفين خلال هذه الفترة عالية الارتباك، وتوفر خلالها أدوات لتنفيذ مقابلات العمل والتوظيف، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، والتي يمكن التوسع في استخدامها حتى الوصول إلى قرار بالتوظيف أو التعيين، وليس فقط المقابلة.

وكشفت الشركة أنها قررت عقد أول حدث من هذا النوع في السادس من مايو المقبل، وهو مخصص للباحثين عن عمل في الولايات المتحدة، يليه مؤتمر آخر في 12 مايو، سيخصص للباحثين عن وظيفة أو موظفين في المملكة المتحدة، ثم تتوالى بعد ذلك الاحداث المماثلة في مناطق مختلفة من العالم، كما ستكون هناك جلسة تمثل القاسم المشترك في هذه الأحداث جميعاً، يتحدث فيها خبراء بصورة حية حول كيفية النجاح في البحث عن وظيفة خلال فترة الركود، بالإضافة إلى الشركات التي تبحث عن مرشحين للعمل حالياً.

أداة تحديث ملفات

قالت شركة «غلاس دور» إنها تطور حالياً أداة لتحديث ملفات الشركات على قاعدة بياناتها، بهدف مساعدة الشركات على أن تكون أكثر شفافية في ما يتعلق باستجابتها لوباء كورونا، وأن يكون موقفها واضحاً مع الموظفين والجمهور في هذه النقطة.

وتسمح هذه الميزة للمؤسسات بإنشاء ومشاركة تحديثات الشركة على ملف تعريف «غلاس دور» الخاص بها، والمميز بشارة فيروس «كورونا»، كما يمكن لأصحاب العمل مشاركة موقفهم من سياسات العمل في المنزل، واستحقاقات الموظفين.