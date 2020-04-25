التعرف إلى مسارات الكراسي المتحركة في «خرائط غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

يعتقد البعض أن تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps يحتوي فقط على خرائط واتجاهات سير، لكن التطبيق يزخر بمزايا لا يعلم عنها المستخدمون الكثير، ومن ذلك إمكانية استكشاف ما إذا كان المسار الذي سيتخذه المستخدم مؤهلاً لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام الكراسي المتحركة أم لا، وهي معلومة مهمة لهؤلاء الذين قد يستخدمون وسائل النقل العام، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، فإنه يمكنك معرفة ما إذا كان المسار الذي ستتخذه مجهزاً لسير الكراسي المتحركة أم لا، وذلك من خلال فتح تطبيق «خرائط غوغل» على الويب، ثم سجل اسم المكان الذي تنوي بدء الرحلة منه، أو انقر على الخريطة فوق مكان الانطلاق.

انقر فوق زر: «الاتجاهات» Directions الأزرق في نهاية الجانب الأيمن من اللوح الجانبي.

وهنا سيصبح المكان الذي نقرت فوقه افتراضياً، الوجهة التي ستنتقل إليها داخل النافذة الجديدة، كما يمكنك النقر فوق السهمين المتعاكسين بجوار المكان لاعتباره نقطة بداية، على أن تسجل في الحقل التالي الوجهة التي تقصدها، ثم انقر زر الإدخال.

حدد وسيلة الانتقال بالنقر فوق أيقونة الحافلة أعلى اللوح الجانبي، ثم انقر فوق تبويب: «خيارات» Options بجوار زر: «المغادرة الآن» أعلى الشاشة.

ستظهر أمامك نافذة جديدة بعنوان: «خيارات المسار»، وهنا توجه إلى نهايتها، وانقر داخل الدائرة المجاورة لخيار: «صالح للكراسي المتحركة» Wheelchair Accessible.

وبموجب ذلك، سيظهر لك التطبيق قائمة بالمسارات التي تأخذ هذا الأمر في اعتبارها، علماً بأن الملمح متاح فقط في بعض دول العالم.