تشغيل وضع ملء الشاشة في تطبيق Zoom

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يفضل الكثيرون تفعيل وضع «الشاشة الكاملة»Full Screen عند تعاملهم مع التطبيقات المهمة عبر الحاسب، إذ يتيح لهم هذا الوضع رؤية محتويات الشاشة بشكل أفضل، كما يخفي أي تشويش قد تتسبب فيه التطبيقات الأخرى، خصوصاً لو كان التطبيق الذي يستخدمه يتعلق بمؤتمرات الفيديو واجتماعات الـ«ويب»، التي لجأت إليها شركات كثيرة في أعقاب أزمة انتشار فيروس «كورونا» بشكل مباغت.

ومن التطبيقات التي حرصت على تلبية تفعيل هذه الرغبة تطبيق Zoom الخاص بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات ومؤتمرات الفيديو واجتماعات الـ«ويب». لذا إذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق وترغب في تفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات الآتية: افتح تطبيق Zoom الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو بيضاء فوق خلفية زرقاء، ثم انقر فوق ترس الإعدادات الرمادي في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ومن ثم انقر قائمة «الإعدادات العامة» General داخل لوح القوائم الجانبي يسار النافذة التي ظهرت أمامك، وبعدها انتقل إلى يمين الصفحة ومرر للأسفل حتى تصل إلى قسم «تشارك المحتوى» Content Sharing، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: الدخول إلى وضع «ملء الشاشة تلقائياً عند بدء اجتماع أو الالتحاق به»Enter Full Screen Automatically When Starting Or Joining A Meeting.