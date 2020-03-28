إسقاط العلامات على «خرائط غوغل» لحفظ الأماكن

المصدر: الامارات اليوم

يعتبر تطبيق «خرائط غوغل» من أهم وأفضل التطبيقات الخاصة بالتنقل، ومعرفة الاتجاهات ومسارات السير، والوصول إلى أماكن الخدمات المحيطة. ويتيح التطبيق لمستخدمه وضع علامة أو «دبوس» Pin على أي مكان يريده لحفظه واستخدامه مستقبلاً. كما يسمح بتشارك الموقع الذي تم تمييزه مع الآخرين، ليمكنهم الوصول إليه. وتسمح هذه العلامة، أيضاً، بتذكر أشياء معينة كمكان انتظار السيارة، وبعض الأماكن غير الموجودة على الخرائط. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل» عبر الهواتف، فاتبع هذه الخطوات لتمييز المكان الذي تريده بعلامة الدبوس بحيث يمكنك إعادة زيارته وتشاركه مع الآخرين: افتح تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة فوقها ما يشبه البالون أو الدبوس. وادخل المكان المرغوب داخل حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم انقر مع التثبيت فوق المنطقة التي تريد إضافة العلامة إليها. وبعدها سيظهر أمامك دبوس أحمر فوق المكان الذي حددته على الخريطة. ثم ابحث عن مسارات الوصول إلى هذا المكان أو احفظه لوقت لاحق أو شاركه مع الأصدقاء، من خلال زر المشاركة Share. وبعد وضع الدبوس سيعرض شريط البحث إحداثيات GPS الخاصة بالمكان، وهنا يمكنك نسخ وتشارك هذه المعلومات مع هؤلاء الذين لا يستخدمون التطبيق.