إنشاء قوائم الرسائل الجماعية في «واتس أب»

المصدر: الامارات اليوم

يشبه ملمح Broadcast lists في تطبيق «واتس أب» ملمح مجموعات البريد في تطبيقات البريد الإلكتروني. بموجب هذا الملمح يمكن للمستخدم إرسال الرسالة نفسها لمجموعة محددة سلفاً من جهات الاتصال. ويتكرر إرسال الرسالة نفسها إلى الأشخاص أنفسهم إذا أعد المستخدم رسالة جديدة لهم.

ويمكن للمستخدم اللجوء لهذا الأمر في مجموعات العمل والتعليم، للإبلاغ عن موعد معين أو بعض القرارات. ويختلف هذا الملمح عن ملمح المجموعات، في كونه يتم بين شخص واحد ومجموعة، فالمشرف فقط هو من يستطيع إرسال رسالة للقائمة one to many. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «واتس أب» عبر أجهزة «أندرويد»، ورغبت في إنشاء ما يطلق عليه التطبيق قوائم الرسائل الجماعية Broadcast lists، فيمكنك اتباع هذه الخطوات: افتح التطبيق، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف، ثم انقر فوق تبويب: المحادثات Chats أعلى يمين الشاشة. وانتقل إلى أيقونة المزيد More التي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية بأعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

وبعدها مرر داخل النافذة المنسدلة، التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار: قائمة جماعية جديدة New Broadcast. واختر مستقبلي الرسائل من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، بالنقر فوق الجهة المرغوبة ثم انقر فوق خيار: تم (Done)، الذي يبدو في شكل علامة تأشير بيضاء فوق خلفية خضراء، في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.