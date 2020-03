الاستفادة من امتدادات الترجمة في «إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

يسمح متصفح «مايكروسوفت إيدج» كغيره من متصفحات الـ«ويب» بإضافة بعض الامتدادات التي تسهل عمل المستخدم عليه، وتقدم له أدوات عمل إضافية. ومن ذلك مثلاً إمكانية ترجمة محتوى صفحات الـ«ويب» الوارد بلغة مغايرة للغة المستخدم، بحيث يتمكن من فهم ما يشاهده حتى وإن كانت الترجمة غير دقيقة. ومن هذه الامتدادات الامتداد المعروف باسمTranslator For Microsoft Edge الذي يقترحه المتصفح على مستخدميه. فإذا كنت من مستخدمي «إيدج» ورغبت في الاستعانة بهذا الامتداد، اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة فيه التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر تبويب «الامتدادات» Extensions، وعندها ستظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق الامتداد المسمى «مترجم متصفح مايكروسوفت إيدج» Translator For Microsoft Edge ثم فوق زر الحصول على الامتداد Get، لتبدأ عملية التنزيل وتظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق زر «التشغيل» Turn It On الأزرق لتفعيل الامتداد، أو فوق زر «الاحتفاظ به مغلقاً» Keep It Off، ثم انقر زر «التقييم والمراجعات» Rate And Review ومن ثم فوق خيار «الإطلاق» Launch داخل النافذة التالية. وفور فتحك موقعاً بلغة مغايرة ستظهر يمين الشاشة نافذة تعرض عليك ترجمة الموقع إلى اللغة التي ترغبها، اختر اللغة ثم انقر زر «الترجمة» Translate. ولو فضلت العودة إلى النسخة الأصلية من الموقع، انقر زر «إظهار الأصل» Show Original في النافذة الموجودة يمين الموقع.