تغيير لون فقاعة النص في تطبيق iMessage

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ظهرت، أخيراً، بعض التطبيقات التي يمكنها تغيير الأيقونات في تطبيقات التواصل، منها فقاعة المحادثة، سواء بتغيير اتجاه الكلام، أو بتغيير لونها والخط داخلها. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «أبل»، فإنه يمكنك الاستعانة بتطبيق (Color Text Bubbles on

iMessage) لتغيير شكل فقاعة الحديث في تطبيق iMessage الشهير، وذلك باتباع الآتي: توجه إلى «متجر أبل» وابحث عن تطبيق (Color Text Bubbles on iMessage)، ثم انقر زر Get، وأدخل كلمة مرور «معرف أبل»Apple ID password، ومن ثم انقر زر «التثبيت» Install وافتح تطبيق imessage، اتبع الخطوات المعتادة لإنشاء رسالة جديدة، ومرر من اليمين لليسار فوق شريط الخيارات أسفل مربع الرسالة ثم انقر أيقونة اللون، لتظهر في الأسفل مجموعة من الأشكال المعدة مسبقا، يمكنك النقر فوق خيار «كتابة رسالة مخصصة» Type Custom Message في نهاية الشاشة ثم إدخال النص الذي تريده، وبعدها سيظهر فوق لوحة المفاتيح مباشرة أربعة خيارات، انقر فوق أي من الأيقونتين في أقصى اليسار لاختيار «اتجاه فقاعة الحديث» Bubble Direction، ثم انقر أيقونة القلب جهة اليمين لو أردت حفظ فقاعة الحديث التي أعجبتك لاستخدامها في الرسائل التالية، وانقر الأيقونة التي تحمل كلمة Text لتغيير شكل الخطوط وحجمها وألوانها، وعندها انقر خيار الإرسال بعد أن تنتهي من كتابة ما ترغب.