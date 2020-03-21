إيقاف تنبيهات النشاط والتنفس في «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

لأن «ساعة أبل» ترافق مستخدمها في كل مكان، فإن شركة «أبل» زودتها بالكثير من التطبيقات التي تراقب الحالة الصحية للمستخدم، وتقيس عدد دقات القلب أو مستوى التنفس، أو مدى النجاح في ممارسة تمرينات اللياقة البدنية.

لكن مع انتشار فيروس «كورونا»، وتوقف الكثيرين عن ممارسة هذه التمرينات كما كان الوضع في السابق، أصبحت التنبيهات الخاصة بالحركة أو تمرينات التنفس أو الوقوف وعدد الخطوات تسبب للمستخدم ضغطاً كبيراً. لذا فكر البعض في الامتناع عن ارتداء الساعة خلال هذه الأيام، لكنّ هناك آخرين لجأوا إلى الحل السهل بإيقاف التنبيهات الخاصة بهذه التطبيقات، فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» وراودتك الرغبة نفسها في إيقاف تنبيهات النشاط والسير وتشاركها، يمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح «تطبيق الساعة» Watch app على هاتف «آي فون»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة، ثم انقر فوق تبويب «التنبيهات» Notifications قرب نهاية النافذة، واختر تطبيقاً من التطبيقات التي تصدر عنها التنبيهات التي تزعجك، وليكن مثلاً تطبيق «النشاط» Activity أو «التنفس» Breath، وبعدها انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «تعطيل التنبيهات» Notifications Off، ثم انتقل إلى التطبيقات الأخرى التي تزعجك لإيقاف التنبيهات الخاصة بها بالبحث عنها في «إعدادات التنبيهات» Notifications Settings.

.