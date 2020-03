استخدام الأوامر الصوتية في «خرائط غوغل» أثناء القيادة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ينشغل المرء أثناء القيادة بالطريق، ويستخدم اليدين والعينين في المتابعة المستمرة لكل جديد يظهر أمامه. لكنه عندما يستعين بتطبيقات الخرائط في الوصول إلى وجهته، يقع في حيرة بين حرصه على القيادة الآمنة، ومتابعة الطريق على الخريطة، أو البحث عن خدمات معينة عليه. والحقيقة أنه لا مشكلة إذا كان المستخدم يستخدم تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps، إذ يستطيع عندئذ الاستعانة بميزة الأوامر الصوتية التي تمكنه من سؤال «غوغل» عن كل ما يرغب في الطريق، من دون الاضطرار إلى الإمساك بالهاتف. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل»، اتبع ما يلي لاستخدام الأوامر الصوتية في التطبيق: افتح «خرائط غوغل» وحدد وجهتك ضمن حقل البحث في الأعلى، وانقر زر الاتجاهات الأزرق، ثم انقر أيقونة الميكروفون أعلى يمين الشاشة لتشغيل ميزة «الأوامر الصوتية» Voice Commands. وقل لـ«غوغل»: «اعرض الوقت المقدر للوصول للمكان» Show My ETA ليكشف لك التطبيق عن الوقت الذي ستصل فيه إلى وجهتك. وإذا شعرت أن مستوى الوقود بدأ يقل، اطلب من «غوغل» أن يبحث لك عن محطة وقود في المسار نفسه الذي حدده لك. وفي حال أردت أن تعرف الخطوة المقبلة في الطريق، اسأل «غوغل»: «ما الخطوة التالية» Whats My Next Turn. وللتعرف إلى أحوال حركة المرور في طريقك، اسأل «غوغل» عن «أحوال المرور في بقية المسار» Hows Traffic Ahead.