تفعيل الهيئات المميزة لرجل «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يزخر تطبيق «خرائط غوغل» بميزات عديدة، فهو رفيق للمستخدم في تنقله من مكان إلى آخر، يدله على الطريق وعلى أقصر المسارات، ويخبره بحالة المرور، ويدله على ما يرغب فيه من معالم الطريق، كمحطات الوقود والمطاعم وغيرها، فضلاً عن الاستعانة به في تأمل الأماكن واستكشافها عن طريق ملمح «التجوال الافتراضي» Street View، الذي يمكن للمستخدم الوصول إليه عن طريق أيقونة «الرجل الأصفر» الموجودة في نهاية الخريطة. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل»، اتبع الخطوات التالية للاطلاع على الهيئات المختلفة لـ«الرجل الأصفر» المعروف باسم Pegman: افتح التطبيق على جهاز الحاسب، وادخل إلى حقل البحث في التطبيق هذه الكلمات: (Loch Ness)، وهو اسم بحيرة «لوخ نيس» الشهيرة في المملكة المتحدة، ثم انقر فوق النتيجة التي ستظهر، وستلاحظ تحول أيقونة «الرجل الأصفر» إلى اللون الأخضر، تعبيراً عن وحش البحيرة الأسطوري، ثم أدخل إلى حقل البحث بعبارة «قصر باكنغهام» Buckingham Palace، وستلاحظ تحول أيقونة الرجل الصغير إلى أيقونة سيدة ترتدي لباس ملكة المملكة المتحدة.

كما يمكنك البحث عن المنطقة «Area 51» أو عن مطار «Homey Airport» عبر «خرائط غوغل»، وستلاحظ أن أيقونة الرجل البرتقالي عند تحريكها في المكان ستظهر في شكل رجل يستقل طبقاً طائراً.