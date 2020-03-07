استعراض مخططات المباني والخرائط الداخلية في «خرائط غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

لم تعد «غوغل» تكتفي بخرائط البلدان والمدن والشوارع، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، بعرضها للخرائط الداخلية لبعض الأماكن مثل المطارات والمراكز التجارية، والشركات الكبرى والمؤسسات المهمة. وبذلك يستطيع المستخدم الوصول إلى أي مكان يرغب فيه، والتنقل فيه باستعراض مخططات المباني الخاصة به. والحقيقة أن هذه الميزة متاحة في بعض البلدان فقط، لكن «غوغل» تضيف إليها باستمرار بلاداً ومدناً جديدة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل» Google Maps فإنه يمكنك استخدام الخرائط الداخلية وعرض مخططات المباني لبعض الأماكن، من خلال فتح التطبيق على الويب، ثم تأكد أولاً من أن المكان الذي تريده ينتمي إلى الدول التي تمنحها «غوغل» ميزة «عرض الخرائط الداخلية» Indoor Maps.

ابحث عن المكان المرغوب فيه ثم زد حجم الخريطة بالنقر المتتالي، لتشاهد المخطط الخاص بمباني هذا المكان Floor Plan.

انقر بعد ذلك فوق المبنى الذي تريده، أو المكان الذي ترغب في رؤية تفاصيله، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة، لتختار من بين المستويات المتاحة. ولتعرف المزيد عن مكان معين داخل مبنى بعينه، انقر فوق المكان على الخريطة.