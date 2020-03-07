أميركا تحذر من خطر استحواذ «إنفينون» على «سيبرس»

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

أوصى مسؤولو الأمن القومي الأميركي الرئيس دونالد ترامب بالعمل على منع الاستحواذ المقترح لشركة «إنفينون تكنولوجيز» الألمانية لصناعة الرقاقات على شركة «سيبرس» الأميركية لأشباه الموصلات، حسبما أفادت مصادرت مطلعة على الأمر. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن ثلاثة مصادر القول، إن مسؤولي الأمن القومي الأميركي يشعرون بالقلق من أن صفقة استحواذ «إنفينون تكنولوجيز» تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد.

وقالت المصادر، إن «إنفينون»، التي تحقق مبيعات كبيرة في السوق الصينية، حاولت الدخول في مفاوضات مع الحكومة الأميركية للتوصل إلى اتفاق يسمح بعملية الاستحواذ، لكنها لم تتمكن من ذلك.