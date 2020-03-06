«تويتر» يطلق متصفح «المواضيع» الجديد بـ«العربية»

أطلق موقع «تويتر»، أمس، متصفح الموضوعات باللغات العربية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية، إضافة إلى الإنجليزية، حيث سيمكن ذلك المستخدمين من تحديد الموضوعات التي يريدون متابعتها من خلال الزر الخاص بالمتصفح.

وأفاد «تويتر» في بيان، بأن الموضوعات المقترحة تعتمد على إعدادات اللغة المحددة في التطبيق، موضحاً أن الموضوعات المتوافرة حالياً باللغة العربية تتضمن الرياضة (كرة القدم، كرة المضرب، المصارعة، والرياضات القتالية)، فضلاً عن الموسيقى (أنماط الموسيقى والموسيقيين)، والممثلين، والألعاب الإلكترونية، وغيرها.

وأضاف أنه يوجد حالياً 1000 موضوع بإمكان الأشخاص متابعتهم عبر متصفّح «مواضيع» الذي سيُظهر لهم التغريدات المتعلقة بتلك الموضوعات في الخط الزمني الخاص بهم، مشيراً إلى أنه يعمل على إضافة موضوعات جديدة كل أسبوع تقريباً.

وذكر «تويتر» أنه يضيف موضوعات جديدة وفقاً لكمية المحادثات وصحتها حول موضوع معين على المنصة، مبيناً أن هذه العملية تبدأ من خلال الاطلاع على كمية المحادثات: ما هو عدد الأشخاص الذين يغردون أو يعيدون التغريد أو يردون على تغريدات حول موضوع ما؟ بحيث كلما زاد عدد المحادثات حول موضوع معين، زاد احتمال أخذه بعين الاعتبار وإضافته للمتصفح.

دبي Àالإمارات اليوم