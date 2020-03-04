تغيير واجهة «ساعة أبل» بصور من «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تقدم شركة «أبل» عدداً كبيراً من الميزات لمستخدمي ساعتها الذكية، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية إضفاء طابع شخصي على الساعة، ومن ذلك مثلاً إمكانية تغيير واجهة الشاشة بما يتوافق مع رغبة المستخدم، لكن نظراً لمحدودية عدد الوجوه، سمحت «أبل» للمستخدم بأن يختار من بين الصور التي تتوافر لديه لتصبح واجهة لشاشة الساعة، وأتاحت للمستخدم أن يقوم بذلك بطرق متعددة، منها ما يمكن أن يتم من خلال الساعة مباشرة، وما يمكن عمله من خلال تطبيق الساعة على الهاتف، فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» وأردت تغيير واجهة الساعة بالصور من خلال هواتف «آي فون»، فاتبع الآتي: افتح تطبيق الساعة على الهاتف، وتوجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق قائمة «معرض الصور الخاص بأوجه الشاشة» Face Gallery، ثم انتقل إلى تبويب «المحتوى» Content في النافذة الجديدة لتنتقي خياراً من بين ثلاثة خيارات، حيث إنه بنقر الخيار الأول: Synced Album تستطيع اختيار صورة من ضمن الصور التي تمت مزامنتها مع الساعة، أما الخيار الثاني: Photos فيتيح مشاهدة كل الصور على الهاتف، بينما الخيار الثالث: Dynamic فيمكن من استعراض الصور الحديثة الموجودة في الذاكرة والتي يتم تحديثها تلقائياً، وبعد أن تستقر على اختيارك انقر زر «تم» في أعلى يمين الشاشة.