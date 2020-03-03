تفعيل الاتصال بين TV App والتطبيقات المتوافقة في «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح تطبيق «TV App» على هواتف «آي فون» بعرض المحتوى الذي تقدمه خدمة «آي تيونز»، وكذلك عرض المحتوى الذي تقدمه تطبيقات البث الأخرى، مثل تطبيق Hulu وABC. وبذلك يستطيع المستخدم البحث عن البرامج والحلقات التلفزيونية الموجودة ضمن كل هذه التطبيقات من خلال مكان واحد بدلاً من البحث عنها ضمن كل تطبيق على حدة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11» العاملة بنظام التشغيل «Ios 13.3»، فإنه يمكنك تفعيل الاتصال بين تطبيق «TV App» وتطبيقات البث المتوافقة معه، من خلال فتح «TV App» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل شعار «أبل»، إضافة إلى اختصار كلمة تلفاز TV فوق خلفية سوداء.

انقر فوق أيقونة «مُعرف أبل» Apple ID أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار: «التطبيقات المتصلة» Connected Apps وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم قائمة التطبيقات ذات الصلة، وهنا حرك المؤشر المجاور للتطبيق الذي ترغب في اتصاله بتطبيق «TV App» من اليسار إلى اليمين، علماً بأن البرامج التلفزيونية والأفلام الموجودة ضمن التطبيقات التي اخترتها ستظهر على التطبيق في جميع أجهزتك.