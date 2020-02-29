«فيس بوك».. وظيفة حماية البيانات الجديدة في مرمى الانتقادات

المصدر: برلين ■د.ب.أ

تتابع شبكة «فيس بوك» سلوكيات تصفح المستخدمين خارج الشبكة الاجتماعية، وتتيح وظيفة جديدة الآن رؤى ملموسة في عملية جمع البيانات هذه، وتعد بمزيد من التحكم فيها، فعلى سبيل المثال يمكن فصل المعلومات، التي يتم جمعها على مواقع الويب والتطبيقات الأخرى عن الحساب الخاص. غير أن الوظيفة، التي تم طرحها في نهاية يناير الماضي، والتي تسمى «الأنشطة خارج فيس بوك»، لاقت أيضاً بعض الانتقادات، حيث تصفها هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بأنها «حل تجميلي»، لأنها بالكاد تحد من جمع البيانات. ويمكن لمستخدمي «فيس بوك» الوصول إلى النظرة العامة الجديدة في المتصفح عبر «الإعدادات» و«معلومات فيس بوك الخاصة بك». وفي التطبيق يتم النقر على الأشرطة الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن، ثم في قائمة «الإعدادات والخصوصية»، ثم «الإعدادات».

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن جمع البيانات من «فيس بوك» لا يمكن للمستخدم الحد منه، ولو قام بإلغاء تنشيط استخدام الأنشطة المستقبلية لبعض التطبيقات ومواقع الويب، لأنه على الرغم من أن المعلومات لم تعد مرتبطة بالحساب، فإن «فيس بوك» يتلقاها في شكل بيانات مجمعة، ولم يعد من الممكن تخصيص ذلك للأفراد، حيث تستخدمها «فيس بوك» على سبيل المثال لتحسين «الأنظمة الإعلانية» بشكل عام.

وعند إزالة السجل مرة أخرى، أي جميع البيانات الموجودة على مواقع الجهات الخارجية المدرجة، فسيتم فصل ذلك عن البروفايل الخاص بالمستخدم فقط، وعلى الرغم من ذلك، تظل البيانات نفسها مخزنة على الخوادم.

ومن النقاط السلبية أيضاً أن شبكة «فيس بوك» تقدم أمثلة على التفاعلات في تفاصيل النشاط، مثل «فتح التطبيق» أو «إضافة عنصر إلى قائمة الرغبات»، لكن لا يمكن معرفة البيانات، التي أرسلها التطبيق أو صفحة الإنترنت.