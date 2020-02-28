جهاز محمول يعمل بالبلوتوث لفلترة الهواء من "إل جي"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلقت "إل جي"، أخيراً، جهاز PuriCare Mini كأول جهاز محمول لتنقية الهواء بالفلترة في العالم، يعمل من خلال تطبيق ذكي يراقب حركة الهواء في المحيط، ويستطيع المستخدم التحكم بتشغيله ودرجة عمله عبر البلوتوث في هواتف أندرويد وiOS.

تم تصميم PuriCare Mini لتحقيق الكفاءة وتوفير المزيد من راحة البال. ويمتاز الجهاز بنظام تنقية الهواء الذي يضم 4 خطوات. في الخطوة الأولى، يكتشف حساس PM1.0 في جهاز تنقية الهواء نوعية الهواء ويُعلمكم بجودة الهواء عن طريق شاشة ذكية بأربعة ألوان. ويعني اللون الأحمر أن الهواء شديد التلوث بينما يعني الأخضر أن الهواء بأنقى حالاته. وتتضمن الخطوة الثانية محرك PuriCare Mini العاكس المزدوج، الذي يجعل عملية تحسين نوعية الهواء أسرع بكثير مما يُتوقع، ويسحب الهواء بسرعة 5000 دورة في الدقيقة.

ويهدف الفلتر، الذي زود فيه الجهاز، إلى التخلص من المواد المسببة للحساسية وتحسين البيئة من حولكم، إلى جانب التخلص من 99% من الجسيمات غير النقية، بما فيها الغبار العادي والناعم ومسببات الحساسية.

وأظهرت اختبارات "إل جي" على جهاز Mini PuriCare بأنه يمكن تنظيف 50% من هواء السيارة في غضون 10 دقائق فقط، كدليل على قدرات هذا المنتج الفريد.

صُمم فلتر الهواء على شكل مكبر صوت بلوتوث وهو بخفة زجاجة ماء سعة 500 مل (يبلغ وزنه 530 جرام فقط)، وهو مزود ببطارية تعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات.