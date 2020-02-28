«فيس بوك» يحظر الإعلانات المضللة بشأن «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

حظر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي الإعلانات المضللة للمستخدمين، في محاولة لاستغلال أزمة تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد لتحقيق مكاسب مالية. وقال الموقع في بيان أمس إنه حظر إعلانات لمنتجات تشير إلى فيروس «كورونا»، بهدف إثارة الذعر، أو من أجل الإعلان عن أن منتجات تضمن الشفاء من الفيروس أو الوقاية منه. وأضاف الموقع أنه على سبيل المثال، سيتم منع الإعلانات التي تشير إلى أن أقنعة وجه معينة هي الوحيدة التي مازالت متوافرة، أو الزعم بأنها تضمن منع تفشي الفيروس. وأوضح الموقع أنه مستمر في عمله للحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار بشأن الفيروس.