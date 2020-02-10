لصق محتوى المذكرات في تطبيق الملاحظات

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتمد مستخدمو هواتف «آي فون» بكثرة على تطبيق «الملاحظات» Notes. كما أن قيام شركة «أبل» بدعم اتصال التطبيق بتطبيقاتها الأخرى، جعل بعض المستخدمين يصدرون البيانات من التطبيقات الأخرى إليه أو العكس. غير أن محاولة المستخدم لنسخ النص المسجل كله ولصقه في تطبيق آخر تفشل عند استخدام خيار «النسخ» Copy التقليدي الذي يظهر عند النقر والتثبيت فوق النص في المذكرات. لكن مع ذلك هناك طريقة أخرى لنسخ النص الموجود في المذكرة بأكمله بحيلة بسيطة. فإذا كنت من مستخدمي «آي فون 11» بنظام التشغيل «آي أو إس 13.1.3»، يمكنك نسخ النص الكامل للمذكرة المرغوبة باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق الملاحظات واختر المذكرة التي تحتوي على النص الذي ترغب في نسخه بالكامل، ثم انقر زر «المشاركة» Share في أعلى يمين الشاشة، ويبدو في شكل مستطيل يعلوه سهم يشير للأعلى، لتظهر في الأسفل نافذة صغيرة تضم مجموعة من الخيارات، مرّر بينها حتى تصل إلى خيار النسخ وانقر فوقه، ومن ثم افتح التطبيق الذي ترغب في لصق النص به، ثم انقر داخل الحقل أو المكان الذي تودّ لصق النص فيه، وبعدها انقر خيار «اللصق».Paste