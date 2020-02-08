إخفاء الملفات في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

أتاح نظام التشغيل «ويندوز 10» للمستخدم إمكانية إخفاء أي ملف يرغب فيه في أقسام التخزين المختلفة بالحاسب بطريقة سهلة من خلال برنامج مستكشف الملفات، فإذا كنت من مستخدمي نظام «ويندوز 10»، ورغبت في إخفاء أحد ملفاتك المهمة، فاتبع الآتي: توجه إلى «شريط المهام» Taskbar في نهاية الجانب الأيسر من الصفحة، وانقر أيقونة تطبيق «مستكشف الملفات» File Explorer التي تبدو في شكل مجلد أصفر اللون، ثم انقر فوق قائمة «العرض» View ضمن شريط القوائم الرئيسة في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر فوق العنصر الذي ترغب في إخفائه بزر الفأرة الأيسر مرة واحد، وبعدها انتقل إلى قائمة «الإظهار والإخفاء»show hide يمين شريط القوائم الفرعية في أعلى نافذة التطبيق، ثم انقر زر «إخفاء العنصر المختار» Hide Selected Items، وعلى الفور سيختفي العنصر الذي اخترته، لكن لو رغبت في الاطلاع عليه ثانية، انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «العناصر المخفية» hidden items ضمن قائمة الإظهار والإخفاء، علماً بأنه سيظل ظاهراً لكن بشكل غير كامل. وفي حال أردت إعادة الملف إلى حالة الإظهار الكاملة بعد إظهاره بشكل جزئي، فانقر فوقه بزر الفأرة الأيسر مرة واحدة، ثم انقر زر «إخفاء العنصر المختار» مرة أخرى.