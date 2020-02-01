«كاسبرسكي»: تمكين الشركات من تعقب أسرار التهديدات الرقمية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أبرمت «كاسبرسكي» شراكة مع منصة «إكلكتيك آي كيو»، تتيح للمستخدمين في الشركات إمكانية الوصول إلى المعلومات والأسرار المتعلقة بالتهديدات الرقمية. ومن المقرّر بموجب الشراكة الجديدة أن تقدّم «كاسبرسكي» للشركات من عملاء «إكلكتيك آي كيو»، الخبرات الأساسية الكفيلة بتعميق فهمها لأحدث التهديدات الإلكترونية، وتعزيز قدرتها على منعها أو التعامل معها في حال أصبحت خطراً داهماً، وذلك عبر ثلاث من خدمات «كاسبرسكي» التخصصية، وهي: خدمة بيانات Kaspersky Threat Data Feeds، وخدمة تقارير APT Intelligence Reports، وخدمة Threat Lookup.

وكشفت دراسة بحثية استطلعت آراء قادة في مجال أمن تقنية المعلومات، وأجريت بتكليف من «كاسبرسكي»، أن دور المحلل المختص بأسرار التهديدات الرقمية يعدّ من أشدّ المهن ندرة في المختصين، بموافقة ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة (49%) من كبار مسؤولي أمن المعلومات. ويؤدي نقص الموظفين المختصين في هذا المجال إلى مرور الشركات بأوضاع صعبة جرّاء كون الخبراء الحاليين مثقلين بمهام العمل. ويمكن للمستخدمين، عبر هذا الدمج، الاستفادة من أسرار التهديدات من «كاسبرسكي»، والوصول إلى أحدث الإفادات الواردة حولها، فضلاً عن البحث عبر الإنترنت من خلال معلومات التهديدات التاريخية باستخدام خدمة Kaspersky Threat Lookup، التي تحتوي على قدر هائل من المعلومات حول التهديدات، وخدمة تقارير Kaspersky APT Intelligence Reports، التي تكشف جميعها عن الأساليب والتكتيكات والأدوات المستخدمة من قِبل الجهات التخريبية المتقدمة.