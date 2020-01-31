الوصول إلى تطبيق التسجيل الصوتي في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم- دبي

زودت شركة «مايكروسوفت» نظام التشغيل «ويندوز 10» بتطبيق مجاني للتسجيل الصوتي، لمراعاة حاجة المستخدم أحياناً إلى تسجيل الصوت عبر الحاسب، مثل تسجيل اللقاءات والمحادثات والمحاضرات.

ويتميز هذا التطبيق الذي يسمى Voice Recorder، باشتماله على كل الملامح الضرورية للتسجيل، والسماح للمستخدم باقتصاص بعض المقاطع، ومشاركة المحتوى الصوتي، وما إلى ذلك.

ومن المفترض أن التطبيق موجود بشكل افتراضي على كل جهاز يعمل بنظام التشغيل «ويندوز 10»، لكن أحياناً لا يجد بعض المستخدمين هذا التطبيق.

فإذا تعرضت لهذه المشكلة يمكنك الحصول على التطبيق باتباع الخطوات التالية: توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من شريط المهام في نهاية الشاشة، وانقر فوق أيقونة متجر «تطبيقات مايكروسوفت» Microsoft Store، التي تبدو في شكل حقيبة تسوق، ثم ابحث عن اسم التطبيق: Windows Voice Recorder، وانقر فوق نتيجة البحث الأولى التي تحمل الأيقونة الخاصة بها شكل ميكروفون صغير خلفه فقاعة حديث، وبعد ذلك انقر فوق زر الحصول على التطبيق GET ذي اللون الأزرق في الجانب الأيمن من التطبيق، وبمجرد الحصول على التطبيق تستطيع بدء استخدامه.