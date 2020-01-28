الاستجابة لدعوات الاجتماع عبر Zoom

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يساعد تطبيق Zoom على عقد مؤتمرات الفيديو السحابية والاجتماعات عبر الإنترنت والتراسل الجماعي بشكل يسير وجودة متميزة. ويسمح للمجتمعين بالنقاش وتوجيه الأسئلة والاستعانة ببعض الأدوات في توضيح نقاط النقاش، لكن بعض المستخدمين عندما تصله دعوة لاجتماع باستخدام التطبيق عبر سطح المكتب يشعر بالانزعاج لأنه لا يعرف كيفية استخدام أدواته، فإذا وصلت إليك دعوة للاجتماع من خلال التطبيق، أو كنت من الراغبين في استخدام Zoom فاتبع ما يلي: بعد إطلاق التطبيق، انقر فوق زر «الانضمام إلى اجتماع» Join A Meeting ذي اللون الأزرق لتلحق بالمجتمعين دون الاضطرار لتسجيل الدخول. وإذا أردت تسجيل الدخول وبدء اجتماع خاص بك، انقر زر «تسجيل» الدخول Sign In، وعندها تستطيع تسجيل الدخول باستخدام حسابك على «غوغل» أو «فيس بوك» أو حسابك على التطبيق نفسه، وفي حال لم يكن لديك حساب على التطبيق، انقر خيار «تسجيل الدخول مجانا» Sign Up Free، وإذا كان لديك حساب على تطبيق Zoom لكن لا تتذكر كلمة السر الخاصة به، انقر زر Forgot. وبعد تسجيل الدخول سيظهر تبويب الشاشة الرئيسة، حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو الدردشة أو عقد اجتماع.