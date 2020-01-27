محللون: التغييرات الجديدة في «بحث غوغل» تخدع المستخدمين

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بدأت تظهر أخيراً التعديلات التي أجرتها شركة «غوغل» على شكل نتائج البحث في محرك بحثها العملاق، حيث بدت بعض الرموز والأيقونات والإشارات الإعلانية، تظهر جنباً إلى جنب في ملخص نتائج البحث الأساسية التي يسعى إليها المستخدمون والباحثون، وهو ما اعتبره محللون واحدة من الممارسات المرفوضة على الـ«ويب»، والمعروفة باسم «أنماط التصميم المظلمة» المحظورة قانوناً داخل الولايات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول، لكونها تمارس تكتيكات خداعية ضد المستخدمين، وتصرفهم عن أهدافهم الفعلية، ليمضوا في مسار لم يقصدوه أو يطلبوه.

مظهر جديد

وكانت «غوغل» نشرت الأسبوع الماضي على مدونتها الرسمية الخاصة بمحرك «بحث غوغل» تدوينة مطولة تحت عنوان «مظهر جديد لبحث غوغل»، قالت فيها إنها أحدثت تغييراً كبيراً في طريقة عرض مليارات من نتائج البحث التي تظهر مئات الملايين من مستخدمي محرك «بحث غوغل» حول العالم يومياً، تتضمن إضافة رموز العلامات التجارية أمام نتائج البحث الأساسية، وعلامة «الإعلان» أمام الإعلانات المدفوعة.

وبررت «غوغل» هذا الأمر بقولها إنه يقدم فهماً أفضل وأشمل وأعمق للمصدر الوارد منه المعلومات التي استخلصها محرك البحث.

وصف التغيير

وقدّمت «غوغل» في التدوينة وصفاً لعملية التغيير، موضحة أن هدفها كان دائماً مساعدة الأشخاص بسرعة وسهولة في العثور على المعلومات التي يبحثون عنها، وعلى مر السنين تغير مقدار المعلومات المتوافرة على الـ«ويب» وتنسيقها بشكل كبير، من تكاثر الصور والفيديو، إلى توافر الكائنات ثلاثية الأبعاد التي يمكنك عرضها الآن بتقنية الواقع المعزز، وفي غضون ذلك تغيرت صفحة نتائج البحث أيضاً لمساعدتك في اكتشاف هذه الأنواع الجديدة من المعلومات وتحديد ما هو أكثر فائدة لك بسرعة. وأكدت أنها تواصل الجهود المستمرة لتحسين البحث وتقديم تجربة حديثة ومفيدة.

وأضافت «غوغل»: «كشفنا عن تحديث مرئي لصفحة نتائج بحث الجوال لإرشادك بشكل أفضل من خلال المعلومات المتوافرة على الـ(ويب)، فمن خلال هذا التصميم الجديد، يمكن أن تكون العلامة التجارية لموقع الـ(ويب) في المقدمة والوسط، ما يساعدك على فهم أفضل للمصدر الذي تأتي منه المعلومات والصفحات التي تحتوي على ما تبحث عنه، إذ يظهر اسم موقع الـ(ويب) ورمزه في الجزء العلوي من بطاقة النتائج للمساعدة في تثبيت كل نتيجة، بحيث يمكنك بسهولة مسح صفحة النتائج وتحديد ما يجب استكشافه بعد ذلك». وتابعت أنه «يمكن لمالكي الموقع معرفة المزيد حول كيفية اختيار الرمز المفضل لديهم للقوائم العضوية هنا، وعندما تبحث عن منتج أو خدمة ولدينا إعلان مفيد لإظهاره، سترى ملصق إعلان غامقاً أعلى البطاقة بجانب عنوان الويب حتى تتمكن من التعرف بسرعة إلى مصدر المعلومات».

أنماط التصميم المظلمة

وخلال الأيام القليلة الماضية، شن الكثير من المحللين والمراقبين والمستخدمين هجوماً لاذعاً ضد التغييرات الجديدة في «محرك بحث غوغل»، حيث نشر محللو موقع «تيك كرانش» المتخصص في التقنية تحليلاً، صنفوا فيه تلك التغييرات على أنها من «أنماط التصميم المظلمة»، وطالبوا بإضافتها إلى قائمة هذه النوعية من التصميمات المحظورة قانوناً بالولايات المتحدة ودول أوروبا وغيرها من الدول، لكونها قائمة في الأساس على خداع المستخدمين. وبين محللو الموقع، أن «أنماط التصميم المظلمة» يقصد بها أي طريقة لتصميم صفحة «ويب» أو برنامج أو تطبيق يعمل على حاسب مكتبي أو محمول أو لوحي أو هاتف ذكي، ويتضمن مفتاحاً أو زراً أو تعليمات أو أيقونات من أي نوع، تظهر للمستخدم شيئاً وتفعل في الحقيقة شيئاً آخر لا علاقة له بما يريد المستخدم، وإنما ينفذ أمراً حدده من قام بالتصميم.

وأوضح المحللون أن التصميم الجديد لصفحة نتائج البحث لجأ إلى تكتيكات التصميم المظلمة، فعمد إلى تضمين أشياء كثيرة تقود إلى صفحات ومواد إعلانية، ضمن نتائج البحث الأساسية المعروضة أمام المستخدم، وذلك من دون تمييز واضح من حيث الشكل والتصميم، بحيث أصبحت النتائج الإعلانية مخلوطة تماماً مع النتائج الأساسية، وبالتالي باتت الفرصة متاحة بصورة أكبر للضغط على ما يقود إلى الإعلانات، مقارنة بالضغط على ما يقود الباحث إلى هدفه الأساسي الذي أجرى من أجله عملية البحث.

«مفتاح التالي»

أورد موقع «تيك كرانش» المتخصص في التقنية أمثلة عدة على «أنماط التصميم المظلمة»، أبرزها «مفتاح التالي» الذي يظهر في تصميم الصفحات التي تطلب من المستخدم ملء نموذج، أو تسجيل بيانات مختلفة عند التعامل مع موقع أو خدمة معينة على الـ«ويب»، حيث يقوم المصمم بجعل هذا المفتاح ينفذ أوامر وتعليمات أخرى غير الانتقال للصفحة التالية، كالحصول على بيانات، أو تنزيل برمجيات على حاسب المستخدم.