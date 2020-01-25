«أمازون».. أكبر منافس يواجه «غوغل» في 2020

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حتى نهاية عام 2019، كانت «شركة غوغل الأميركية» حارس البوابة الأكبر للبيانات في العالم، ولا يمكن لأي شركة تهديد وجودها، إلا أنه ومنذ مطلع عام 2020 لم يعد الأمر كذلك، فهناك شركتها المواطنة «أمازون» التي دخلت العقد الجديد بمنافسة قوية متمثلة في كل من عمليات البحث، والبيانات المولدة منها والمصاحبة لها، والإعلانات الاستهدافية والأرباح المبنية عليها، وهي كلها مجتمعة تمثل القلب النابض لـ«غوغل».

هذه المعلومة الجديدة حول «أمازون» قدمها المحلل المتخصص في شؤون «أندرويد» والمساعدات الرقمية الصوتية، جي آر رافاييل، في مقال تحليلي مطول نشره على موقع «كمبيوتر وورلد» المتخصص في التقنية، بعنوان: «أكبر مخاوف غوغل في 2020 ليس هي ما تتوقعه».

واعتبر رفاييل أن «أمازون» وضعت استراتيجيتها بعيدة المدى التي تهدد «القلب النابض لغوغل» من ثلاثة أوجه على النحو التالي:

البحث الصوتي الذكي

يبدأ مثلث القوة لدى «غوغل» بمحرك بحث عملاق لم يعد بالإمكان منافسته، وأصبح هو الوضع الافتراضي العالمي الذي تتضاءل أمامه جميع محركات البحث الأخرى عبر الإنترنت، كما أن «أمازون» تعي هذه الحقيقة جيداً، وبالتالي فهي تهاجم محرك بحث «غوغل»، ليس من خلال محرك بحث بديل، وإنما من خلال أداة مختلفة لا تقوم بعملية البحث، وإنما تضيف إليها حلقة جديدة، هي البحث الذكي بالصوت، سواء بنفسها أو بتوظيف محرك بحث «غوغل» نفسه، وبالتالي فهي استراتيجية احتواء لا مواجهة، واستغلال وتوظيف لا إزاحة ومحو.

أما أداة «أمازون» في ذلك فهي مساعدها الصوتي الذكي «أليكسا»، الذي ينتشر عالمياً بسرعة خارقة تتجاوز قدرات «مساعد غوغل الصوتي الرقمي» المنافس له بأضعاف عدة.

وفي هذا السياق، تركز «أمازون» جهودها لجعل «أليكسا» يتسلل إلى كل جزء في حياة الناس، ليصبح هو بوابة البحث المعتمدة والسريعة والذكية والفعالة لدى مليارات الأشخاص حول العالم.

وحققت «أمازون» أداء جيداً في هذا المسار، ففي الربع الثالث من 2019 تمكنت من بيع 10.4 ملايين وحدة من ميكروفون «إيكو» المنزلي الذكي المعتمد على مساعد «أليكسا» الصوتي، في حين باعت «غوغل» 3.5 ملايين وحدة فقط من ميكروفونها الذكي «غوغل هوم»، كما تمكنت «أمازون» من بيع 2.3 مليون وحدة من شاشات العرض المنزلية الصغيرة المدعومة من «أليكسا» و«إيكو»، بينما باعت «غوغل» 700 ألف وحدة من شاشة العرض المنافسة المدعومة من «غوغل هوم».

توليد البيانات

تعتمد «غوغل» على توليد البيانات عن المستخدمين من خلال تتبع عمليات البحث عبر محركها العملاق، وربطها ببيانات المستخدمين التي لديها، وكذلك من خلال تتبع تحركاتهم عبر الويب وخدماتها ومنتجاتها المختلفة الأخرى، أما «أمازون» فتولد البيانات من خلال أنشطة تجارة التجزئة الإلكترونية الضخمة عبر موقعها، وخلال عمليات تسليم البضائع، ومن خلال «إليكسا» الذي يولد البيانات من مستخدميه.

وهنا يقول رافاييل إن «أمازون» تعرف أين يعيش الأشخاص، لأنها توفر عناوين التسليم وبطاقات الائتمان التي يستخدمونها، كما تعرف عمر الأطفال من السجلات، ومن الذي يعاني نزلة برد في الوقت الحالي، من شراب السعال الذي تسوقه. ومثل هذه المعلومات تجعلها تمضي على قدم وساق مع «غوغل»، بل وتتفوق عليها، وهذا مصدر القلق المميت الثاني لـ«غوغل»، وهو أن يكون هناك من ينافسها في إنتاج البيانات كماً ونوعاً.

سوق الإعلانات

تحقق «غوغل» معظم دخلها من الإعلانات التي يتم توليدها من البيانات وعمليات البحث، وهو الأمر ذاته الذي باتت «أمازون» قادرة على المنافسة فيه بصورة ملحوظة، بل وتتعاظم فيه قوتها بصورة متسارعة، حيث باتت لديها هي الأخرى البيانات المولدة من «اليكسا» وبنيتها التحتية المرتبطة بتجارة التجزئة، ومن ثم بات من السهل عليها إدارة عمليات إعلانية استهدافية ضخمة، تناطح «غوغل» وتتفوق عليها.

وتقدر شركة «إي مراكتير» المتخصصة في بحوث التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية، أن حصة «أمازون» من الإعلانات الرقمية المرتبطة بعمليات البحث ستقفز إلى 16% خلال العامين المقبلين، بدلاً من 13% في نهاية 2019، بينما ستنخفض حصة «غوغل» من 73% في 2019 إلى 70.5% في عام 2021.

الهواتف الذكية

لا تتمتع «أمازون» بأفضلية «غوغل» في إنتاج أكبر نظم تشغيل الهواتف وأكثرها انتشارها وهو «أندرويد»، فضلاً عن هواتف «بيكسل» الذكية، لكن لديها برامج تسويق قوية للغاية، ومنها «برنامج هواتف برايم الحصرية»، الذي تبيع «أمازون» من خلاله مئات الملايين من الهواتف المحمولة التي تنتجها «سوني» و«إل جي» بتخفيضات كبيرة، مقابل الاشتراك في خدمة «برايم» التي يصل اشتراكها السنوي إلى 119 دولاراً فقط. وفي هذا البرنامج تأتي هواتف «أندرويد» محملة مسبقاً بمساعد «إليكسا» الصوتي بصورة ملزمة، وبطريقة لا يمكن إزالة البرنامج منها، ما يمهد لـ«أمازون» أرضية واسعة للغاية في عالم الهواتف المحمولة، ويجعلها مرة أخرى تمتطي «أندرويد»، كما امتطت محرك البحث من قبل.