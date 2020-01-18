استعراض أنشطة وتفاصيل مجلدات «غوغل درايف»

المصدر: الامارات اليوم

لا يحتفظ تطبيق «غوغل درايف» بكل ملفاتك فقط بشكل سحابي، بل يسجل لك وعليك كل نشاط قمت به من خلال التطبيقات الموجودة به، كتطبيق المستندات Google Docs أو الجداول Google Sheets أو العروض التقديمية Google Slides، بالإضافة إلى الملفات التي أنشأتها باستخدام تطبيقات «غوغل» الأخرى كتطبيق Google Earth أو خرائط «غوغل» Google Maps. ويمكنك استعراض كل ما قمت من نشاط عبر هذه التطبيقات عبر تسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق «غوغل درايف» ثم توجه إلى أعلى يمين الشاشة في الواجهة العربية من التطبيق، ثم النقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل دائرة بداخلها حرف «i». وستظهر أمامك نافذة جديدة بعنوان «ملفاتي»، انقر داخلها فوق خيار النشاط لتستعرض كل الأنشطة التي قمت بها خلال الفترة الأخيرة كإنشاء الملفات أو تعديلها وتاريخ القيام بذلك ووقته. ويمكنك أيضاً اختيار أي مجلد أو ملف من الجانب الأيمن من الشاشة ثم النقر فوق زر تفاصيل في نافذة المعلومات لتستعرض كل ما قمت به من أنشطة خاصة به.