استخدام البث المباشر في «TikTok»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يتزايد مستخدمو شبكة «TikTok» الاجتماعية الصينية يوماً بعد يوم. وتضم هذه الشبكة مقاطع فيديو موسيقية قصيرة. وشهد تطبيقها الخاص بالهواتف نمواً سريعاً جاوز الكثير من التطبيقات الشبيهة. وأضافت الشبكة ملمح «البث المباشر» Streaming Live إلى التطبيق بعد الشعبية الكبيرة التي حققها. لكن التطبيق يقصر الحق في استخدام الملمح على بعض المستخدمين حرصاً على الصدقية، إذ يجب ألا يقل عدد متابعي المستخدم عن 1000 متابع ليستطيع التمتع بهذا الحق. ويختلف هذا العدد أيضاً باختلاف المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي «TikTok»، يمكنك استخدام ملمح البث المباشر باتباع الآتي: افتح التطبيق وانقر أيقونة الجمع «+» في منتصف الصفحة الرئيسة للتطبيق، وبعد تجهيز الكاميرا لتسجيل الفيديو، توجه إلى النص الموجود تحت زر التسجيل ذي اللون الأحمر ثم مرر في اتجاه اليسار للانتقال من بث «الفيديو» Video إلى «البث المباشر» Live، ومن ثم اختر اسماً للفيديو الخاص بك وتأكد أنه لا يتضمن أية كلمات غير لائقة، وعندها انقر مع التثبيت فوق خيار «انطلق إلى البث المباشر الآن»Go Live now.