«روبوتات 2020».. تصميمات على شكل حيوانات أليفة للخدمة المنزلية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بدأت تتكشف منذ بداية يناير الجاري، بعض ملامح المنتجات التقنية الشخصية والمنزلية لعام 2020، وفي مقدمتها الحاسبات المحمولة و«الروبوتات» وأجهزة التلفزيون. ومن أبرز تلك الملامح، أن الحاسبات المحمولة ستتجه إلى نظام الشاشات المزدوجة المفصلية، التي تجعل الحاسب المحمول أقرب إلى حاسبين لوحيين أو زوج من أجهزة «آي باد»، فيما تتجه «الروبوتات» أكثر إلى التصميمات المعدة على شكل حيوانات أليفة، منها القطط والكلاب، وذلك للعمل في الخدمة المنزلية ومساعدة كبار السن، بينما التلفزيونات فمن المتوقع أن تكون الطرز العاملة بأنظمة التحكم في الصوت عبر المساعدات الرقمية هي السمة الأبرز.

ومن خلال جولة مراجعة موسعة قامت بها «الإمارات اليوم»، في مواقع الشركات المنتجة، والمواقع المتخصصة في التقنية، تبين أن التوقعات تمضي حتى الآن في ثلاث فئات هي الحاسبات المحمولة، و«الروبوتات» المنزلية، والتلفزيونات، حيث يمكن تلخيص أبرز الملامح الخاصة بتلك الفئات كالتالي:

حاسبات الشاشات المفصلية

ستكون الحاسبات المحمولة والمكتبية هي القوة الرئيسة المهيمنة على سوق الحاسبات الشخصية، تليها الحاسبات اللوحية، والهواتف الذكية الأقرب إلى الحاسبات، لاسيما الهواتف القابلة للطي. وفي ظل هذه الهيمنة ستقترب تصميمات الحاسبات المحمولة بصورة أكبر نحو التصميمات المفصلية التي تقبل أكثر من شاشة، إذ يتوقع أن تظهر حسابات محمولة من فئة (اثنين في واحد) أو الحاسب المحمول واللوحي، مزودة بشاشة على شكل لوح طويل، به مفصل في المنتصف، ما يؤدي الى جعل جانب من اللوح يقوم بدور الشاشة، والآخر بدور لوحة المفاتيح تعمل باللمس على الشاشة ايضاً. وفي هذا النوع من التصميم سيبدو الحاسب المحمول كأنه زوج من حاسبات «آي باد» اللوحية الشهيرة من شركة «أبل»، يتصلان جنباً إلى جنب.

التحكم الصوتي بالتلفزيونات

تطرح خاصية التحكم بالأوامر الصوتية نفسها كملمح عام رئيس في تلفزيونات العام الجاري، حيث تعتمد هذه الخاصية على التطور الكبير الذي حدث في المساعدات الرقمية الصوتية، التي وجدت طريقها الى أجهزة التلفزيون، لتكون واجهة استخدام سهلة وسريعة، وربما بديلة بصورة كاملة لوحدة التحكم عن بعد «الريموت كنترول». ويقول محللون إن عام 2020 سيشهد الموجة الثانية الأكثر تقدماً واستقراراً من التلفزيونات العاملة بالأوامر الصوتية، إذ سيلعب المساعد الرقمي الصوتي «أمازون أليكسا»، والمساعد الرقمي «مساعد غوغل»، الدور الأبرز في هذا الاتجاه، خصوصاً مع تلفزيونات كل من شركتي «سوني» و«فاير»، ليصبح الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تنتشر عبر الطرز الكبرى في الأسواق، لاسيما تلفزيونات شركتي «سامسونغ» و«إل جي».

«روبوتات» الحيوانات الأليفة

أمّا التوجه الأبرز في تصميمات «روبوتات 2020»، فيتمثل في إنتاجها على هيئة حيوانات أليفة، وذلك بالنسبة لـ«الروبوتات» العاملة بالمنازل، لتستخدم في أغراض شتى، مثل التنظيف والتسلية والترفيه، وبصورة أكبر في مساعدة بعض الفئات، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وبالنسبة لـ«الروبوتات» العاملة في مجالات التصنيع والإنتاج، ستتصدرها «الروبوتات» المستخدمة في صناعات الأغذية، لاسيما داخل المطاعم والمحال، كما هي الحال مع محال للبيتزا، حيث بدأت «روبوتات» البيتزا في الانتشار، من أجل تلبية طلبات الزبائن بسرعة كبيرة، حيث ظهر منها ـ على سبيل المثال «الروبوت بيكنيك» الذي ينتج ما يصل إلى 300 قطعة بيتزا شخصية بمقاس 13 بوصة في الساعة.

تأمين الكاميرات

من الخواص المتوقع أن تنتشر في حاسبات عام 2020، أنظمة تأمين الكاميرات المنزلية، التي تسد منافذ كاميرا الحاسب المحمول، لمنح المستخدم مزيد من الخصوصية والأمان، وقطع الطريق على محاولات التجسس عبر السيطرة على كاميرا الـ«ويب» الموجودة بالحاسب. ومن المرجح في هذا السياق أن تطرح شركة «إنتل» تقنيتها المعروفة باسم «في برو» التي تضفي المزيد من الطرق للحفاظ على شاشات الحاسب المحمول، أو تتبع الحاسبات أثناء العمل، للتحقق من إجراءات السلامة والتأمين بها.